Новороссийск, Краснодарский край, 4 декабря, 2024, 01:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ночью 4 декабря угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил о работе системы противовоздушной обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Градоначальник в Telegram-канале написал, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Он попросил население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Также Кравченко напомнил жителям о запрете снимать и выкладывать фото — и видеоматериалы с работой сил ПВО.

Угрозу атаки БПЛА в Новороссийске объявили в 01:37 мск.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ за сутки лишились на курском направлении более 300 военнослужащих, сообщили 3 декабря в Министерстве обороны России.

29 ноября средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Комбат бригады морской пехоты с позывным Як рассказал, что большая часть украинских боевиков в курском приграничье прошла подготовку у западных инструкторов-профессионалов.

В ночь на 5 сентября российские бойцы отразили в Новороссийске атаку морских дронов. После этого Минобороны России сообщило о ликвидации двух безэкипажных катеров в Чёрном море.