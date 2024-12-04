Москва, 4 декабря, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Москва напрямую не получала каких-либо предложений по мирному урегулированию украинского конфликта от команды избранного президента США Дональда Трампа, однако Россия будет готова их рассмотреть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

SMG/Global Look Press

«Мы никогда ничего не слышали ни от него, ни от его команды напрямую. Мы только видели то, что было сказано публично отдельными людьми из его окружения. Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их», — отметил дипломат.

При этом Рябков уточнил, что инициативы Трампа по Украине не будут иметь успеха, если будут противоречить «базовым элементам официальной позиции РФ».

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря OSW Report опубликовал один из первых вариантов мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Один из пунктов включал отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за РФ занятых территорий.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.