Варшава, 3 декабря, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Один из первых вариантов плана, разработанного потенциальным спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, стал доступен широкой аудитории. Документ был опубликован в отчёте OSW Report (Центр восточноевропейских исследований в Варшаве).

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры. Россия, Украина

Келлог и вице-председатель Центра американской безопасности Института политики America First Фредерик Флейц вместе написали этот план. Он был создан в апреле 2024 года в рамках доклада на тему «Россия и Украина».

План состоит из пяти пунктов. Первый предполагает прекращение изоляции России и установление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Второй пункт — это оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт включает в себя некоторые уступки России. В частности, предлагается отказаться от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранить за РФ занятые территории. Также планируется постепенное снятие санкций и нормализация отношений со Штатами, если будет заключён мир, «приемлемый для Украины».

Четвёртый пункт посвящён поддержке Киева. Келлог и Флейц предлагают предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать оказывать ей военную поддержку. Кроме того, Киеву разрешат официально не признавать контроль России над территориями, но запретят решать вопрос силовым путём.

Последний пункт плана предусматривает прекращение военной помощи киевскому режиму, если его глава Владимир Зеленский не согласится на мирные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, представленный в апреле план Кита Келлога вполне может понравиться российскому лидеру Владимиру Путину. Такое предположение ранее высказал автор CNN.

Келлог 28 ноября заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы». Будущий спецпредставитель Трампа также пообещал таким способом защищать интересы США.

1 декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что будущей администрации Белого дома не стоит ждать лёгких переговоров с Владимиром Зеленским. По его словам, украинская сторона настроена на продолжение вооружённого конфликта и будет тянуть с выборами президента Украины.

Российский лидер в июне отмечал, что одним из условий для переговоров РФ с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.