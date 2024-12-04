Москва, 4 декабря, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Банк России верит в продолжение роста национальной экономики в 2025 году как следствие продолжительных инвестиций в её модернизацию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Владимир Федоренко/РИА Новости Эльвира Набиуллина

«Если экономисты ВТБ по сути не верят в рост потенциала российской экономики, то сотрудники Центрального банка, экономисты Центрального банка верят, что потенциал экономики растёт и будет расти в следующем году. Это результат масштабных инвестиций последних трёх лет в модернизацию экономики, а если потенциал устойчиво растёт, то это означает и больше пространства для роста спроса», — сказала она.

По словам Набиуллиной, за жёсткой денежно-кредитной политикой совсем не обязательно следует рецессия. Она заявила, что повышение ключевой ставки является крайне мощным инструментом борьбы с инфляцией.

«Конечно, ставка — это мощный инструмент для борьбы с инфляцией. При остальных факторах, большинство из которых были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда и заканчивая санкциями, которые влияют и на эти факторы, влияют и на быстрый рост спроса, где-то — на ограничение импорта, на предложение товаров, и в этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль», — добавила глава ЦБ.

При этом Набиуллина отметила, что инфляция в России пока не начала снижаться.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

Президент России Владимир Путин призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля. Глава государства отметил, что ситуация под контролем и оснований для паники совершенно точно нет.