Пекин, 3 декабря, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Экономика Китая перестанет быть двигателем роста спроса на нефть из-за быстрого перехода на электромобили. Предположительно, импорт достигнет максимума в 2025 году, после чего начнется снижение. Такие прогнозы сделал Reuters со ссылкой на аналитиков.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Падение спроса на нефть станет шоком для нефтяных компаний и стран, зависящих от экспорта сырья. Инвесторы отметили, что никто не сможет заменить Китай на этом рынке.

В июле электромобили и гибриды в КНР обошли по продажам машины с двигателем внутреннего сгорания, что привело к сокращению производства бензина и ухудшению экономической ситуации.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заметило, что плато спроса на нефть в Китае наступило на два года раньше прогнозов и поддержать его может только нефтехимический сектор, который может увеличить потребление только на 100-200 тыс. баррелей в сутки. В последние десятилетия спрос в Китае обеспечивал более 40% мирового роста на 1,1 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз планирует ограничить деятельность российских нефтяных танкеров. В рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических лиц и около 40 организаций, заморозив их активы и запретив поездки.

В основном рестрикции в ЕС намерены ввести против российских военных производителей и ряда китайских фирм, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу РФ.

Китайские производители электрических автомобилей Nio, Li Auto, XPeng и BYD в августе значительно нарастили поставки продукции, сообщил специализирующийся на финансовых и экономических новостях американский портал MarketWatch.

Китайская компания XPeng, производящая электрокары, начала строительство центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу, расположенном на юге КНР.

1 октября американский бизнесмен и мультимиллиардер, основатель производителя электромобилей Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск высказал мнение, что в будущем транспорт станет полностью электрическим, а двигатели внутреннего сгорания уйдут в историю.