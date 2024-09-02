Вашингтон, 2 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Китайские производители электрических автомобилей Nio, Li Auto, XPeng и BYD в августе значительно нарастили поставки продукции, сообщил специализирующийся на финансовых и экономических новостях американский портал MarketWatch.

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency XPeng X9

«Продажи легковых машин у всех четырёх производителей электромобилей выросли примерно на 32% по сравнению с августом прошлого года», — говорится в статье, опубликованной 1 сентября.

По данным издания, Nio поставила в прошлом месяце 20 176 единиц продукции, что на 4% выше, чем было в августе 2023 года. Предприятие сохраняет такой объём поставок четвёртый месяц подряд.

Li Auto продала в августе 48 122 электромобилей, рост составил 38%. Учитывая темпы поставок, компании нужно в сентябре реализовать около 51 тыс. машин, чтобы выйти на заявленный ранее план 150 тыс. автомобилей за квартал.

Поставки BYD электрических автомобилей в августе выросли на 2% до 148 470 тыс. XPeng за прошлый месяц продала 14,036 тыс. электромобилей, увеличение на 1%.

Издание отмечает, что текущего роста продаж не хватило, чтобы поддержать акции компаний. У Nio они на прошлой неделе упали на 55%, у Li — на 48%, а у XPeng — на 45%. Только у BYD стоимость акций поднялась на 13%.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз в июле ввёл повышенные пошлины до 38% на ввоз электромобилей из Китая. Министерство торговли КНР заявило, что несогласно с таким решением и будет подавать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также введёт ответные меры.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя действия ЕС, заявил, что такая реакция свидетельствует о мировом лидерстве Китая в производстве электромобилей. Их производство является одной из приоритетных отраслей в КНР, отметил эксперт.