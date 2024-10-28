В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей
Гуанчжоу, Китай, 28 октября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Китайская компания XPeng, производящая электрокары, начала строительство центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу, расположенном на юге КНР. Об этом 28 октября сообщило агентство «Синьхуа».
«Производственная база, построенная по заказу компании XPENG AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что на создаваемом предприятии вначале будет запущено производство модулей для автомобиля «Сухопутный авианосец», который осуществил первый полёт в сентябре и продажи которого должны стартовать в конце года.
При этом мощность возводимого завода, как планируется, должна составить до 10 тыс. единиц таких машин ежегодно.
Как сообщало ИА Регнум, 1 октября американский бизнесмен и мультимиллиардер, основатель производителя электромобилей Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск высказал мнение, что в будущем транспорт станет полностью электрическим, а двигатели внутреннего сгорания уйдут в историю.
Торговая сеть «Перекрёсток» в начале сентября запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций PUNKT E для электромобилей на парковках около своих супермаркетов. Первые зарядки появились в Санкт-Петербурге.