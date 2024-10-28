Гуанчжоу, Китай, 28 октября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Китайская компания XPeng, производящая электрокары, начала строительство центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу, расположенном на юге КНР. Об этом 28 октября сообщило агентство «Синьхуа».

Xu Jiayi/Global Look Press

«Производственная база, построенная по заказу компании XPENG AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на создаваемом предприятии вначале будет запущено производство модулей для автомобиля «Сухопутный авианосец», который осуществил первый полёт в сентябре и продажи которого должны стартовать в конце года.

При этом мощность возводимого завода, как планируется, должна составить до 10 тыс. единиц таких машин ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября американский бизнесмен и мультимиллиардер, основатель производителя электромобилей Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск высказал мнение, что в будущем транспорт станет полностью электрическим, а двигатели внутреннего сгорания уйдут в историю.

Торговая сеть «Перекрёсток» в начале сентября запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций PUNKT E для электромобилей на парковках около своих супермаркетов. Первые зарядки появились в Санкт-Петербурге.