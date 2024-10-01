Вашингтон, 1 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Транспорт в будущем станет полностью электрическим, а двигатели внутреннего сгорания уйдут в историю. Такое заявление сделал 1 октября американский бизнесмен, основатель производителя электромобилей Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Trevor cokley Илон Маск

«Почти все транспортные средства в долгосрочной перспективе станут полностью электрическими», — написал Маск.

По мнению предпринимателя, весь автотранспорт перейдёт на аккумуляторы, а автомобилям с двигателями внутреннего сгорания грозит участь стать такой же редкостью, как сегодня лошади.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск и президент Сальвадора Найиб Букеле при личной встрече обсудили будущее человечества и роль искусственного интеллекта в мире.

Илон Маск в сентябре заявил, что человечеству грозит исчезновение, если оно не освоит межзвёздные перелёты. Маск предположил, что человеческая цивилизация исчезнет через несколько столетий, если не принять необходимых мер. По его мнению, если люди научатся выполнять межпланетные и межзвёздные полёты, то смогут существовать миллионы лет.

Он также полагает, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял Маск.