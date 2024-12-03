Брянск, 3 декабря, 2024, 22:58 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью поздним вечером 3 декабря подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен ещё один вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что был сбит дрон самолётного типа.

Богомаз заверил, что при попытке атаковать территорию РФ беспилотником и его уничтожении никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее губернатор Брянской области сообщил об уничтожении в небе над регионом одного украинского БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в минувшие сутки нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу оборонных предприятий, и инфраструктуре военных аэродромов. Цели поражены российской оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

На Украине резко вырастет использование беспилотных аппаратов в 2025 году, в том числе Киев впервые может применить «рой дронов». Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.