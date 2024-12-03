Москва, 3 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу оборонных предприятий, и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает 3 декабря Минобороны РФ в Telegram-канале.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что цели поражены российской оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, ударам подверглись скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средства ПВО сбили 40 беспилотников самолётного типа, в том числе четыре — за пределами зоны проведения спецоперации, указано в ежедневной сводке.

Украинские войска на всех направлениях в зоне СВО потеряли до 1640 военных. Наибольшие потери противник понёс в результате действий российских группировок «Запад», «Юг» и «Центр» — до 460, до 370 и свыше 555 бойцов соответственно.

В зоне ответственности группировки «Север» потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили 40 военных, группировок «Восток» и «Днепр» — до 155 и 60 военных соответственно.