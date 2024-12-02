Киев, 2 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. На Украине резко вырастет использование беспилотных аппаратов в 2025 году, в том числе Киев впервые может применить «рой дронов». Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью агентству Reuters.

Ashley Chan / Globallookpress.com

Киевские власти анонсировали увеличение числа БПЛА с автономным наведением в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По словам министра, в 2024 году страна уже заключила контракт на закупку 1,6 млн беспилотников, из которых было поставлено 1,3 млн, включая недорогие беспилотники с «видом от первого лица» (FPV), оснащённые камерами, позволяющими осуществлять дистанционное пилотирование.

«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе», — сообщил Фёдоров.

Он также отметил, что в 2025 году Украина планирует нарастить производство БПЛА большой дальности до 30 тыс. единиц. Более того, искусственный интеллект тоже используется в беспилотниках в некоторой степени, но более важными вопросами остаются связь и методы запуска для дальних ударов.

«В следующем году Украине понадобятся десятки тысяч беспилотных наземных транспортных средств, чтобы доставлять припасы пехоте в окопы и эвакуировать раненых солдат», — добавил министр.

По словам Михаила Фёдорова, это будут машины, похожие на багги, которые избавят ВСУ от действий вблизи фронта, где российские войска могут обстрелять их артиллерией или дронами.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в стране обдумывают выделение беспилотных летательных аппаратов в отдельный вид войск. Он также отметил, что российские военные используют их чаще, чем украинские.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава государства сообщил о планах в 2024 году увеличить выпуск беспилотников в 10 раз. До конца года Вооружённые силы России получат порядка 1,4 млн различных дронов. При этом российский лидер призвал искать средства поражения беспилотных летательных аппаратов для защиты военных и гражданских объектов страны.