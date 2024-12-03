Брянск, 3 декабря, 2024, 22:33 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью вечером 3 декабря была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника.

Александр Полегенько / ТАСС

По информации губернатора региона Александра Богомаза, БПЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен средствами ПВО.

Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз, поблагодарив Минобороны за работу.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в минувшие сутки нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу оборонных предприятий, и инфраструктуре военных аэродромов. Цели поражены российской оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, ударам подверглись скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 40 беспилотников самолётного типа, в том числе четыре — за пределами зоны проведения спецоперации.

Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.

Российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации: Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области.