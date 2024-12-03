Бухарест, 3 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Победивший в первом туре выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску заявил о поддержке курса избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет журнал Politico.

Cristian Cristel/Global Look Press

«Всё, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю», — сказал он.

Джорджеску добавил, что поддерживает курс Трампа не только в области урегулирования украинского конфликта, но и в других сферах, например, экономической.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября Кэлин Джорджеску, которого уже обвинили в якобы пророссийских взглядах, набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата и не ждал его.

2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Второй тур выборов пройдёт 8 декабря, в нём сойдутся Джорджеску и глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит спешить с оценкой президентских выборов в Румынии. Он напомнил, что сейчас Бухарест занимает недружественную позицию по отношению к Москве. Позднее представитель Кремля назвал голословными обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в румынские выборы. Сам Джорджеску также опроверг обвинения в свой адрес о якобы его связях с Россией.