Бухарест, 1 декабря, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску опроверг обвинения в свой адрес о якобы его связях с Россией.

Vadim Ghirda/AP/TASS Кэлин Джорджеску

В эфире телеканала Realitatea политик 30 ноября заявил, что такие обвинения преследуют целью дискредитировать его, в то время как он всегда считал и считает своим приоритетом защиту интересов румынского народа.

Джорджеску отметил, что его интересуют только культурные отношения с Россией.

«Говоря о России, я подразумеваю Достоевского, Чайковского и Толстого. Это такие же связи, что и с Гёте в Германии, Данте в Италии и Шекспиром в Англии», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с РФ Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов. Второе место заняла оппозиционный политик Елена Ласкони, набравшая 19,16% голосов.

Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который не смог выйти во второй тур президентских выборов, ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП) страны. Он также поздравил прошедших во второй тур кандидатов и отметил, что его партия не будет оспаривать результаты первого тура выборов.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов главы Румынии. Отмечалось, что такого результата выборов никто не мог предсказать и не ожидал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с оценкой выборов президента Румынии. Представитель Кремля напомнил, что сейчас Бухарест занимает недружественную позицию по отношению к Москве. Позднее он назвал голословными обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в румынские выборы.