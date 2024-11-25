Москва, 25 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Рано давать прогнозы о возможном смене курса Румынии по отношению к России в том случае, если на выборах в республике победит Кэлин Джорджеску. Об этом 25 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной», — отметил Песков.

Он напомнил, что действующее руководство Румынии проводит недружественную по отношению к России политику. Песков отметил, что Москва будет следить за тем, как развивается избирательный процесс в Румынии и кто одержит победу.

Также представитель Кремля отметил, что не следует давать прогноз о том, победит ли Джорджеску во втором туре.

Как сообщало ИА Регнум, в Румынии 24 ноября прошли выборы президента. По итогам подсчёта 95% бюллетеней, независимый кандидат Джорджеску набрал 22,18% голосов избирателей. За его основного оппонента, премьер-министра Румынии и главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку проголосовали 20,29% избирателей. Всего на пост главы республики претендовали 13 человек. Второй тур президентских выборов пройдёт 8 декабря.

Джорджеску неоднократно высказывался за союз с Россией, за сдержанную позицию по участию Румынии в НАТО. Политик известен критическими высказываниями в адрес военной помощи НАТО Киеву.