Берлин, 3 декабря, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Представителей немецких СМИ вывели из зала во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Об этом 2 декабря сообщило издание Handelsblatt.

Michael Kappeler/Global Look Press Анналена Бербок

Это произошло после вопроса Бербок своему коллеге о конфликте на Украине. Китайская сторона попросила немецких журналистов покинуть зал до того, как глава внешнеполитического ведомства Германии закончила речь, и уточнила, что совместных пресс-релизов по итогу встречи не будет.

«Это происходит в Китае снова и снова и ясно даёт понять, что публичная критика (позиции Китая. — Прим. ред.) нежелательна», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Бербок прибыла в Китай 2 декабря. Она заявила, что целью её визита является обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Бербок отмечала, что для Германии сотрудничество с Китаем лучше конфронтации. При этом, по её словам, Китай своей экономической и военной помощью России идёт против интересов ЕС. Бербок пообещала заявить в Пекине, что игнорировать этот факт в отношениях ФРГ и КНР невозможно.

В сентябре 2023 года Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала эти высказывания абсолютным абсурдом.