Вашингтон, 15 сентября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком.

Kremlin Pool/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин

Отвечая на вопрос ведущего о том, как она видит конец украинского конфликта, Бербок отметила, что Украина должна победить, иначе победа России в конфликте станет «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Как передавало ИА Регнум, помимо спорных политических заявлений глава МИД ФРГ известна своими оговорками. Так, 4 сентября она оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым». В прошлом Бербок в своих речах уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной», а в июне на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

В конце января она заявила на заседании ПАСЕ, что европейские страны «ведут войну против России». Она также призвала больше делать для Киева, а не искать виновных среди своих. Позднее глава МИД ФРГ признала ошибкой свои заявления о «войне против России». В бундестаге позднее поблагодарили Москву за несерьёзное отношение к словам Бербок.

В феврале глава немецкого МИД заявляла, что правление президента РФ Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ.