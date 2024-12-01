Берлин, 1 декабря, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Для Германии сотрудничество с Китаем лучше конфронтации, но игнорировать военную помощь Москве со стороны Пекина невозможно. Об этом 1 декабря заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Обмен мнениями и дипломатия важны как никогда — даже с теми, кто смотрит на вещи иначе, чем мы. Чтобы защитить наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации, но при этом не быть наивными. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всём мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России идёт против наших основных европейских интересов… Я скажу в Пекине о том, что мы не можем это просто игнорировать в наших отношениях с Китаем», — отметила глава немецкого МИД перед началом визита в КНР.

Она добавила, что Германия поддерживает мандат Еврокомиссии на поиск компромисса с Китаем в вопросе обеспечения справедливой экономической конкуренции.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября 2023 года глава МИД Германии в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала эти высказывания абсолютным абсурдом, серьезно вредящими политическому престижу Китая. Это откровенная политическая провокация, подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве. Пекин выразил сильное недовольство Берлину, по дипломатическим каналам сделал серьёзное представление.