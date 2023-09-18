Пекин, 18 сентября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. МИД Китая отреагировал на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, назвавшей председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу соответствующих высказываний немецкой стороны, выступает решительно против этого», — сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В китайском внешнеполитическом ведомстве назвали высказывания немецкой стороны абсолютным абсурдом, серьезно вредящими политическому престижу Китая. Также Мао Нин назвала это откровенной политической провокацией.

Пекин выразил сильное недовольство Берлину, по дипломатическим каналам сделал серьёзное представление.

Глава МИД Германии в интервью американскому телеканалу Fox News 15 сентября назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком.

В беседе с ИА Регнум политический аналитик Александр Сосновский заявил, что Бербок не понимает значения слова «диктатор», если применяет его в отношении председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что глава МИД Германии нередко заставляет краснеть немецкое правительство, когда, например, заявляет, что танки совершали свои прорывы в XIX веке, а Москва должна повернуться на 360 градусов, чтобы, по её мнению, измениться. Поэтому Сосновский считает, что такие оскорбительные высказывания в адрес китайского лидера ничего не значат.

В феврале Бербок заявляла, что правление президента Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой и предложили ввести для политиков тестирование на IQ.