Пекин, 2 декабря, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что целью её визита в Китай является желание обсудить урегулирование на Украине.

Florian Gaertner/Global Look Press Анналена Бербок и Ван И

«Я могу только ещё раз подчеркнуть: чтобы защитить нашу собственную немецкую и европейскую безопасность, мы должны сейчас поддержать Украину, и не менее важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс. И именно поэтому я сегодня здесь, в Китае», — заявила она в ходе совместной пресс-конференции с лавой МИД КНР Ван И.

По её словам, визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев также имеет целью урегулирование украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Бербок перед визитом в КНР заявила, что для Германии сотрудничество с Китаем лучше конфронтации. При этом, по её словам, Китай своей экономической и военной помощью России идёт против основных европейских интересов. Она пообещала сказать в Пекине о том, что игнорировать это в отношениях ФРГ и КНР невозможно.

15 сентября 2023 года Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала эти высказывания абсолютным абсурдом.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября отметил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, заявленных в июне этого года. Тогда глава государства в качестве условий в том числе назвал вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.