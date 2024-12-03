Симферополь, 3 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал позорным и несоответствующим интересам ФРГ «послание» канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину, касательно продолжения поддержки киевского режима.

Thomas Imo/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Послание Шольца — позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнёрских отношениях с Россией. То, что Германия снова оказалась в лагере врагов России, — её большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившем по отношению к своему народу политике Шольце», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Гемпель отметил, что своим посланием Шольц лишь в очередной раз доказал, что является марионеткой США и проводником их геополитических интересов. Глава общины также призвал немца не подавать собственные сигналы, а, наоборот, прислушаться к сигналам, которые подаёт Западу Путин.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.

3 декабря Шольц, будучи с необъявленным визитом в Киеве, опубликовал в социальной сети X обращение к президенту Путину, в котором вновь выразил поддержку главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и выразил уверенность в том, что эта поддержка не ослабнет.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя это послание, призвал Шольца задуматься о немецком народе, а не об Украине. Боуз также призвал немецкого лидера рассказать правду о газопроводе «Северный поток», который, по словам журналиста, был перекрыт союзниками Германии. Ирландец заявляет, что именно из-за того, что газопровод не заработал, немецкая промышленность «разрушена», а немецкий народ «обнищал».

Ранее Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.