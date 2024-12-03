Дублин, 3 декабря, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину, согласно которому Германия будет поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — написал он в соцсети X.

Боуз также призвал немецкого лидера рассказать правду о газопроводе «Северный поток», который, по словам журналиста, был перекрыт союзниками Германии. Ирландец заявляет, что именно из-за того, что газопровод не заработал, немецкая промышленность «разрушена», а немецкий народ «обнищал».

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.

3 декабря Шольц, будучи с необъявленным визитом в Киеве, опубликовал в социальной сети X обращение к президенту Путину, в котором вновь выразил поддержку главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и выразил уверенность в том, что эта поддержка не ослабнет.

Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.