Журналист Боуз призвал Шольца задуматься о немецком народе, а не об Украине
Дублин, 3 декабря, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину, согласно которому Германия будет поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».
«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — написал он в соцсети X.
Боуз также призвал немецкого лидера рассказать правду о газопроводе «Северный поток», который, по словам журналиста, был перекрыт союзниками Германии. Ирландец заявляет, что именно из-за того, что газопровод не заработал, немецкая промышленность «разрушена», а немецкий народ «обнищал».
Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.
3 декабря Шольц, будучи с необъявленным визитом в Киеве, опубликовал в социальной сети X обращение к президенту Путину, в котором вновь выразил поддержку главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и выразил уверенность в том, что эта поддержка не ослабнет.
Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.