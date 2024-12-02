Пекин, 3 декабря, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Представителей немецких СМИ удалили из зала на встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине. Об этом написали китайские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Ранее Бербок выступила с критикой в адрес Пекина. Китайская сторона попросила немецких журналистов покинуть помещение и объявила, что никаких совместных пресс-конференций не будет.

Бербок заявила, что Германия выступает за нормальные взаимоотношения с Пекином, но военное сотрудничество КНР и РФ «противоречит европейским интересам».

Как сообщало ИА Регнум, Анналена Бербок заявила, что целью её визита в Китай является желание обсудить урегулирование конфликта на Украине.

1 декабря Бербок перед визитом в КНР заявила, что для Германии сотрудничество с Китаем лучше конфронтации. При этом, по её словам, Китай своей экономической и военной помощью России идёт против основных европейских интересов. Она пообещала сказать в Пекине о том, что игнорировать это в отношениях ФРГ и КНР невозможно.

15 сентября 2023 года Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала эти высказывания абсолютным абсурдом. Дипломат подчеркнула, что такие заявления серьёзно вредят политическому престижу Китая. Это откровенная политическая провокация, считают в китайском внешнеполитическом ведомстве. Пекин выразил сильное недовольство Берлину, по дипломатическим каналам сделал серьёзное представление.