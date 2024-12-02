Бухарест, 2 декабря, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия (СДП) действующего премьер-министра Румынии Марчело Чолаку лидирует на парламентских выборах, следует из результатов подсчёта 99% бюллетеней, опубликованных в Сети.

СДП занимает первое место на выборах в обе палаты парламента, набирая 21,97% в палате депутатов (нижней палате) и 22,31% в сенате (верхней палате).

На втором месте, согласно предварительным данным, находится националистический «Альянс за объединение румын» (AUR). Это политическое объединение набирает соответственно 18,01% и 18,30% голосов.

Далее идут правоцентристская Национальная либеральная партия (13,2 и 14,29%) и партия центристского «Союза спасения Румынии» (USR), которой руководит занявшая второе место на президентских выборах Елена Ласкони (12,4 и 12,25%).

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря румынские избиратели голосовали за депутатов и сенаторов, которые будут заседать в парламенте следующие четыре года. При этом на 8 декабря намечен второй тур президентских выборов, в первом туре которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,93% голосов. Второе место заняла оппозиционный политик Елена Ласкони, за которую отдали голоса 19,16% участников выборов.

Действующий премьер Румынии Чолаку не прошёл во второй тур и покинул пост председателя СДП. Он заявил, что его партия не будет оспаривать результаты первого тура выборов.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата и не ожидал его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит спешить с оценкой президентских выборов в Румынии. Он напомнил, что сейчас Бухарест занимает недружественную позицию по отношению к Москве. Позднее представитель Кремля назвал голословными обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в румынские выборы.