Бухарест, 1 декабря, 2024, 11:29 — ИА Регнум. В Румынии в воскресенье, 1 декабря, началось голосование на парламентских выборах, в ходе которых жителям страны предстоит выбрать депутатов и сенаторов на четырёхлетний срок.

Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Избирательные участки в стране открылись в 07:00 (08:00 мск), голосование на них будет проходить до 21:00 (22:00 мск).

За кандидатов можно будет отдать голоса на 8968 избирательных участках в Румынии и ещё в 950 точках для голосования за рубежом. По данным СМИ, в выборах могут принять участие свыше 18 млн румынских граждан, обладающих правом голоса.

В ходе голосования жители Румынии должны выбрать из около 10 тыс. кандидатов 137 сенаторов и 322 депутата парламента. К выборам также допущено 50 политических блоков и партий, им нужно преодолеть 5%-ный порог для попадания в парламент республики.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в Румынии состоялся первый тур выборов президента страны. Победу в нём одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,93% голосов. Второе место заняла оппозиционный политик Елена Ласкони, за которую отдали голоса 19,16% участников выборов.

Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не сумел выйти во второй тур президентских выборов и ушёл в отставку с поста главы румынской Социал-демократической партии (СДП). Действующий глава правительства страны также отметил, что его партия не будет оспаривать результаты первого тура выборов.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата и не ожидал его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит спешить с оценкой президентских выборов в Румынии. Он напомнил, что сейчас Бухарест занимает недружественную позицию по отношению к Москве. Позднее представитель Кремля назвал голословными обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в румынские выборы.