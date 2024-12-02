Москва, 2 декабря, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев вызван желанием немца повысить свой рейтинг, как «миротворца», и оценить готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к проведению мирных переговоров, заявил политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

Olaf Kosinsky

Агентство DPA сообщило 2 декабря о том, что Шольц приехал в Киев. По информации СМИ, в столице Украины канцлер проведёт переговоры с Зеленским. После прибытия немец объявил о поставках оружия Украине на €650 млн.

В рамках своей поездки Шольц попытается поднять собственный рейтинг, и застолбить за собой до февраля площадку имидж канцлера мира, канцлера миротворца, считает политолог. Он отмечает, что одной из основных задач в рамках визита станет проверка того, насколько договороспособным стал Зеленский, то есть прощупать почву, готов ли глава киевского режима к мирным переговорам.

«Однако на фоне неудач на фронте, есть определённые опасения, что Зеленский и его окружение начнут неадекватно себя вести. Ну Зеленский то понятно, в каком плане, начнёт опять срываться, нюхать и бухать, а его окружение начнёт смотреть по сторонам, и не дай Бог ещё в сторону Москвы. Это для Европы, для НАТО, для Германии вообще не приемлемо»,— уточнил эксперт.

Борисов полагает, что канцлеру Германии не удастся добиться своих целей, а поездка вообще будет довольно-таки провальной. Но демонстрироваться это не будет, все необходимые слова будут сказаны, а пакет помощи уже анонсирован. В реальности же, политолог предполагает, что Зеленский продемонстрирует Шольцу неготовность идти на какие-либо переговоры.

«Для Зеленского самое страшное — это мир, а самое выгодное — это продолжение боевых действий. Потому что только продолжение боевых действий позволяет ему оставаться легитимным в глазах Запада, и продолжать получать ту помощь, те пакеты, на которых ещё может погреть руки и он, и его команда, копированная насквозь»,— пояснил эксперт.

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с ИА Регнум сообщил, что разговоры о том, что Шольц пытается поднять свой собственный рейтинг поездкой в Киев — выглядят неубедительными. С его слов, в Германии акцент ставится на внутреннюю повестку, то есть экономическое положение, тот же автопром, сельское хозяйство, ЖКХ, мигранты, а что происходит на Украине — среднего немца не очень интересует.

«Есть какой-то актив у каждой партии, который знает важные тезисы. Но для меня это звучит неубедительно, что Шольц пытается поднять свой авторитет. Если мы посмотрим на результаты осенних муниципальных выборов, то украинская повестка там играла не позитивную роль, а скорее отрицательную, особенно для тех партий, кто эту повестку там продвигал. Те же зелёные. Они получили голоса на уровне статистической погрешности»,— заявил Оленченко.

Ранее Шольц бывал на Украине более двух лет назад, в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эксперт считает, что немецкий канцлер не ездил на Украину с того момента, так как его воспринимали неким «тяжёлым оружием», в котором не было необходимости, а на уровне прозрачной пропаганды, немцам хватало визитов главы МИД страны Анналены Бербок.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима. Пресс-секретарь напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем.

До этого глава киевского режима заявил, что Шольц якобы раскрыл ему подробности своего телефонного разговора с Путиным. Сам немецкий канцлер ранее признавался, что беседа с президентом России была «неприятной, но необходимой».

4 ноября в Киев с необъявленным визитом ездила Бербок. Она заверила украинскую сторону в поддержке со стороны Запада в зимний период. Глава МИД напомнила, что ФРГ расширила «зимний зонтик защиты», дополнительно выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине. Помимо этого, по словам министра, Германия поддерживает киевский режим и в сфере противовоздушной обороны.