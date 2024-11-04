Киев, 4 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и заверила украинскую сторону в поддержке со стороны Запада в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

Michael Kappeler/Global Look Press

«Германия вместе со многими партнёрами по всему миру твёрдо стоит на стороне Украины. Украина стала ближе к ЕС, чем когда-либо», — приводит её слова пресс-служба.

Бербок напомнила, что ФРГ расширила «зимний зонтик защиты», дополнительно выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине. Помимо этого, по словам министра, Германия поддерживает киевский режим и в сфере противовоздушной обороны.

Уточняется, что её визит сохраняли в тайне по соображениям безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в октябре глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что суммарный объём помощи, которую Евросоюз оказал Украине, достиг 110 млрд евро. Он также отметил, что военные траты Евросоюза на Украину составили 42 млрд евро. По его словам, к концу 2024 года этот показатель достигнет 45 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года предупредил, что западная помощь Киеву не сможет изменить ход специальной военной операции. Поставки вооружений Украине только истощают ресурсы государств, которые оказывают ей помощь, подчеркнул он.