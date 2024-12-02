Москва, 2 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Пивоваренную компанию «Балтика» вывели из-под временного управления Росимущества. Это следует из указа президента России Владимира Путина, подписанного 2 декабря.

Петр Ковалев/ТАСС

Ранее компанией владела датская корпорация Carlsberg, однако в марте 2022 года она объявила об уходе с российского рынка.

«Признать утратившими силу: пункты 1–3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 «О временном управлении некоторым имуществом», ― говорится в документе, размещённом на портале официального опубликования правовых актов.

Как сообщало ИА Регнум, акции Danone и «Балтики» передали в управление Росимущества 16 июля 2023 года. Президентом «Балтики» с 17 июля назначили Таймураза Боллоева. Его предшественник Денис Шерстенников занимал эту должность с января 2021 года.

3 октября Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие производить, продвигать и продавать всю продукцию датской компании, в том числе и международные бренды, а также региональные марки.

31 октября Carlsberg Group заявила, что в России якобы украли её бизнес. Датская компания также отказалась «заключать сделку с российским правительством» после передачи Росимуществу во временное пользование активов Carlsberg в компании «Балтика». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные заявления выглядят как попытка прикрыть решениями властей России намерение покинуть российский рынок, обанкротив российские компании и выведя прибыль, заработанную в РФ.

Путин на полях Петербургского международного экономического форума назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Глава государства указал, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, а прибыль остаётся в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.

31 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что из-за ухода западных компаний из России освобождаются целые ниши, которые занимаются другими организациями. Он добавил, что РФ остаётся открытой страной и сохраняет готовность к формированию комфортной среды для иностранных компаний.