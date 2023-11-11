Москва, 11 ноября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Антироссийские обвинения гендиректора датской компании Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена не соответствуют статусу главы международного концерна. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 11 ноября.

Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

«Антироссийские обвинения Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», — отметила дипломат.

Она отметила, что заявления главы концерна выглядят как попытка прикрыть решениями властей России намерение покинуть российский рынок, обанкротив российские компании и выведя прибыль, заработанную в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Carlsberg Group заявила, что в России якобы украли её бизнес. Датская компания также отказалась «заключать сделку с российским правительством» после передачи Росимуществу во временное пользование активов Carlsberg в компании «Балтика» согласно указу президента России Владимира Путина.

Позднее в этот же день в Минфине России опровергли эти обвинения, заявив, что пивоваренная компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества и не стала его собственностью. В ведомстве подчеркнули, что структура организации не поменялась.

В марте 2022 года Carlsberg Group объявила о приостановке производства и продажи своей продукции на территории России. Пивоваренные заводы «Балтика» при этом должны были управляться как отдельный бизнес.