Копенгаген, 31 октября, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Датская компания Carlsberg Group заявила, что в России украли их бизнес. Датские владельцы отказывались «заключать сделку с российским правительством» после передачи Росимуществу во временное пользование активов Carlsberg в компании «Балтика», согласно указу президента Владимира Путина. Об этом заявил недавно ставший генеральным директором Джейкоб Ааруп-Андерсен. Его заявление опубликовало агентство Reuters,

«Carlsberg разорвала все связи со своим российским бизнесом и отказывается заключать сделку с российским правительством. <…>. Нет никакого способа обойти тот момент, что они украли наш бизнес в России. Мы не собираемся помогать им сделать это законным», — заявил Ааруп-Андерсен.

Он подчеркнул, что компания не намерена подписывать договор с российской стороной по приобретению этого бизнеса, чтобы не оправдывать «незаконное приобретение бизнеса».

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года после начала российской спецоперации, пивная компания Carlsberg заявила о приостановке производства и продажи продукции на территории России. В то же время дочерний филиал — пивоваренные заводы «Балтика», по сообщению компании, будут управляться как отдельный бизнес.

Росимущество 16 июля определило нового главу «Балтики», им стал Таймураз Боллоев, уже возглавлявший это предприятие в 1991 году. Тогда Carlsberg Group заявила, что не получила от властей РФ сведений относительно указа президента или последствий для компании «Балтика».

Третьего октября Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу её пива. Они позволяли производить, продвигать и продавать всю продукцию датской компании, включая международные и региональные бренды.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 31 октября отметил, что после ухода западных компаний из России освобождаются целые ниши, которые занимают другие, а Россия остаётся открытой страной и по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний.