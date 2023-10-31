Москва, 31 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Особый режим для уходящих из России зарубежных компаний обусловлен «квазивойной», развернутой Западом, заявил на брифинге 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия продолжает оставаться открытой страной, <…> по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что многие ниши, которые освобождаются после ухода одних компаний, занимаются другими. Он подчеркнул, что, если уходят компании из одних стран, то компании из других государств проявляют повышенный интерес к российскому рынку.

Как сообщало ИА Регнум, в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что около 75,9% иностранных компаний на фоне санкций и специальной военной операции осталось в России.

Президент России Владимир Путин 14 марта заявил, что расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. Глава государства подчеркнул, что бизнес легко их заменил. Российский лидер добавил, что в стране растёт производство в сегменте малого и среднего бизнеса, а отечественные товары сразу заполнили ниши на рынке. Затем в мае президент сообщил, что уход компаний из России не приведёт к потере товаров люкс-класса.