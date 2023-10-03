Копенгаген, 3 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Carlsberg Group сообщила о расторжении лицензий, по которым компания «Балтика» производит и реализует напитки, принадлежащие группе датского бренда.

(сс) Петр Ковалев / ТАСС

«Мы проинформировали «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

При этом до 1 апреля 2024 года за «Балтикой» оставили право дальнейшего использования имеющихся сейчас запасов продукции.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году Carlsberg заявил о приостановке производства и продажи продукции флагманского бренда в РФ, при этом заводы «Балтики» оставили как отдельный бизнес, чтобы поддержать сотрудников. В марте 2023 года исполнительный директор компании Кеес т’Харт заявил, что концерн завершит продажу российского сегмента бизнеса до наступления лета.

Позднее, 16 июля, акции «Балтики» наряду с компаний Danone передали Росимуществу. Практически сразу ведомство определило нового главу производства — им стал Таймураз Боллоев, который уже возглавлял предприятие в 1991 году. Тогда его первым инвестором стал скандинавский Beverages Holding АВ (BBH), в начале 2000-х его активы поделили Carlsberg Breweries AS и Scottish & Newcastle, что ознаменовало старт присоединения «Балтики» к Carlsberg Group. Под брендом выпускалось пиво марок Holsten, Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что многие ушедшие из России иностранные компании жалеют о своём решении. Он отметил, что так организации перестают контролировать прибыль, но их товары продолжают поступать в Россию. В апреле стало известно, что потери зарубежных производителей могли составить в общей сложности $2 млрд, а объём недополученной прибыли может составлять от $1,3 млрд до $1,5 млрд. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Западу не удалось спровоцировать катастрофу антироссийскими санкциям, и для Москвы открылись новые направления развития после ухода западных компаний. По его словам, это открыло ниши российскому бизнесу, что позволило экономике продвигаться вперёд.