Москва, 2 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В администрации президента России не располагают данными о личностях задержанных в Грузии россиян. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Патрин/ТАСС

«Мы не располагаем информацией, что это за люди. С другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», ― подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что существует определённое представительство российских интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, понять, что вменяется в вину россиянам.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября телеканал «Имеди» сообщил о задержании на антиправительственном митинге в Грузии как минимум восьми россиян. Их обвинили в мелком хулиганстве, неподчинении полиции и других административных правонарушениях.

В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию».

В течение двух суток 1 и 2 декабря во время акции протеста у парламента Грузии на проспекте Руставели митингующие бросали в полицейских палки, камни, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и металлические предметы. В результате из-за действий участников антиправительственных акций пострадали более 100 силовиков.