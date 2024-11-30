Тбилиси, 30 ноября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Как минимум восемь россиян задержаны на антиправительственном митинге в Грузии. Об этом 30 ноября сообщил телеканал «Имеди».

РИА Новости

«В ходе акций протеста были арестованы 10 граждан зарубежных стран, в том числе граждане России, Белоруссии и США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь из 10 задержанных — россияне. Они обвиняются в мелком хулиганстве, неподчинении полиции и других административных правонарушениях.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию». В МВД призвали горожан подчиняться указаниям и требованиям правоохранителей, не допуская применения законных мер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в Тбилиси, поблагодарил полицию за защиту конституционного строя. Он подчеркнул, что акция оппозиции не была мирной, её участники в том числе бросали в полицию фейерверки, а также пытались сломать ограждения возле парламента, чтобы попасть внутрь.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ИА Регнум заявил, что беспорядки в Тбилиси устроили, пытаясь деморализовать грузинское правительство. В организации протестов напрямую и косвенно участвует Запад, подчеркнул он.