Тбилиси, 2 декабря, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Более 100 силовиков пострадали из-за действий участников антиправительственных акций протеста в Тбилиси. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Уточняется, что за последние дни на протестных акциях пострадали 113 сотрудников МВД, из них четверо остаются под наблюдением медиков в больнице. В течение двух суток 1 и 2 декабря в результате насильственных действий протестующих пострадал 21 сотрудник МВД.

Отмечается, что в ходе акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели митингующие бросали в полицейских палки, камни, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и металлические предметы. Руководство МВД Грузии призвало митингующих выражать своё несогласие в мирной форме. В полиции предупредили, что противоправные действия будут пресекаться.

Акция протеста у здания парламента в центре Тбилиси продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что протестующие, которых ранее оттеснил грузинский спецназ от здания парламента, переместились дальше и, заняв часть проспекта Руставели, начали возводить баррикады. В качестве стройматериалов участники оппозиционного митинга использовали сломанные ими уличные вывески и металлические заборы.

Также сообщалось, что журналист телеканала «Рустави 2» Тамта Читишвили получила ранение в ходе антиправительственного митинга. Также за помощью к врачам обратились операторы «Рустави 2» Георгий Нергадзе и Торнике Лобжанидзе.

В Тбилиси с 28 ноября активизировались протесты после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси вновь собрались протестующие. Участники акции били по металлическому ограждению здания и забрасывали его петардами и фейерверками. Кроме того, протестующие бросали бутылки с горючей смесью и камни в бойцов спецназа МВД. К месту протестной акции стянули дополнительные силы полиции и спецназа.

Евросоюз попыткой дестабилизировать ситуацию в Грузии может в дальнейшем сделать из республики военного союзника против России, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, Запад стремится привести к власти в Грузии оппозицию, управляемую из Вашингтона и Брюсселя, с целью отрезать республику от России и заставить её, вопреки экономическим интересам, присоединиться к санкциям. Грузия при этом рискует стать фигурой в чужой игре, подчеркнул сенатор.