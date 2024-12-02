Москва, 2 декабря, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи предотвращена атака 15 украинских беспилотников самолётного типа на объекты на территории регионов России. Об этом 2 декабря сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Восемь вражеских беспилотников ликвидированы дежурными средствами ПВО над Курской областью, ещё четыре перехвачены и уничтожены над Брянской областью, два — над территорией Республики Крым и один дрон — над Белгородской областью.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за минувшую неделю успешно отразила 120 воздушных атак украинской армии на ДНР.

1 декабря на окраине одного из поселений в Калужской области возник пожар в результате падения сбитого беспилотника ВСУ. Пострадавших нет.

Украинская армия в течение суток атаковала Белгородскую область с применением 56 боеприпасов и 14 беспилотников. Пострадали три человека. Повреждения получили частные дома и легковые автомобили.

Ночью 1 декабря ВСУ совершили массированную атаку на Брянскую область. В Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом. Также повреждения получили окна, балконы и фасад многоквартирного дома. Погиб один ребёнок.