Донецк, 2 декабря, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за минувшую неделю успешно отразила 120 воздушных атак украинской армии на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом 2 декабря сообщила официальный представитель управления ФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Вражеские беспилотники обнаружили и перехватили над Донецком и Макеевкой. В Куйбышевском районе Донецка была пресечена ночная атака украинского БПЛА на электрическую подстанцию. Ударный дрон нёс на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса, уточнили в УФСБ.

В Кировском районе система РЭБ подавила украинский коптер, который осуществлял разведку местности.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре система «Купол Донбасса» пресекла атаку дрона ВСУ на запас зерновых культур в Макеевке. В УФСБ по ДНР уточнили, что беспилотник нейтрализовали в Центрально-Городском районе. Из-за невозможности применить на пересечённой местности мобильный робототехнический комплекс взрывотехники отключили органы управления украинского дрона, после чего уничтожили взрывоопасные предметы на месте.

Вооружённые силы РФ в течение недели нанесли поражение местам размещения систем западного дальнобойного оружия на Украине в ответ на удары ВСУ вглубь территории РФ.

Украинская армия в течение суток атаковала Белгородскую область с применением 56 боеприпасов и 14 беспилотников, заявил 1 декабря глава региона Вячеслав Гладков.