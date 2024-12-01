Белгород, 1 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Украинская армия в течение суток атаковала Белгородскую область с применением 56 боеприпасов и 14 беспилотников. Об этом 1 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, 40 боеприпасов ВСУ применили при ударах по Белгородскому району. Армия Украины атаковала посёлок Октябрьский и сёла Красная Нива и Щетиновка. Кроме того, ВСУ применили четыре дрона. Два частных дома, надворная постройка и легковая машина получили повреждения.

По селу Берёзовка в Борисовском районе украинская армия нанесла удары двумя БПЛА.

«В результате атаки одного из них на автомобиль пострадали два человека. После обследования у них исключили баротравму, они отпущены домой», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Частное домовладение и легковой автомобиль получили повреждения.

Ещё два БПЛА ВСУ применили для ударов по селу Долгому в Валуйках. В Грайвороне три дрона-камикадзе нанесли удары по сёлам Безымено и Сподарюшино.

По сёлам Колотиловка и Поповка в Краснояружском районе украинская армия выпустила пять боеприпасов и применила два дрона.

По Шебекино, а также хуторам Мухин и Балки и селу Муром ВСУ выпустили 11 боеприпасов, применив также один дрон.

«В результате обстрела города Шебекино ранен мирный житель. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу», — отметил Гладков.

Кроме того, в Шебекино получил повреждение склад на территории промышленного предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны в ночь на 1 декабря уничтожили 29 украинских БПЛА над российскими регионами. 20 дронов было сбито над Брянской областью, ещё семь — над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями.

В Брянской области в городе Стародубе в результате удара дрона, запущенного с территории Украины, погиб 11-летний ребёнок. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, также в результате атаки ВСУ полностью уничтожен жилой дом.