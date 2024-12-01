Калуга, 1 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. На окраине одного из поселений в Калужской области возник пожар в результате падения сбитого беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 1 декабря сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Дрон самолётного типа уничтожили в Малоярославецком районе.

«В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населённых пунктов вне территории жилой застройки», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, предварительно, никто не пострадал. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС и оперативная группа.

Суммарно на территории региона были уничтожены семь беспилотников. Их также сбили над Жуковским, Бабынинским, и Сухиничским районами.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия в течение суток атаковала Белгородскую область с применением 56 боеприпасов и 14 беспилотников. Пострадали три человека. Повреждения получили частные дома и легковые автомобили.

Ночью 1 декабря ВСУ совершили массированную атаку на Брянскую область. В Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом. Также повреждения получили окна, балконы и фасад многоквартирного дома. Погиб один ребёнок.