Москва, 28 ноября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В ответ на удары ВСУ вглубь территории России Вооружённые силами РФ в течение текущей недели нанесли поражение местам размещения систем западного дальнобойного оружия на Украине. Об этом 28 ноября сообщило Минобороны РФ.

Михаил Фомичев/РИА Новости

Отмечается, что 25 ноября баллистические ракеты «Искандер» уничтожили в Сумской области пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих американские дальнобойные ракеты ATACMS. В том числе две MLRS и транспортно-заряжающая машина в районе населённого пункта Токари, а также три HIMARS у населённого пункта Малый Бобрик. Кроме того, было уничтожено до 30 специалистов личного состава боевых расчётов пусковых установок.

25 и 26 ноября ударами «Искандеров» около села Новомихайловка Одесской области были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Также нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, которые обеспечивали применение и обслуживание дальнобойных систем.

25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, большая часть которых из США.

Кроме того, удар «Искандера» уничтожил пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ВСУ в Одессе. Ликвидированы 72 человека из боевых расчётов управления морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и специалистов.

Утром 28 ноября был нанесён комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивала их функционирование.

«Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», и т. ч. при нанесении комбинированного массированного удара этой ночью 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ВС РФ продолжат в постоянном режиме отслеживать маршруты перемещения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны сообщало, что ВСУ за три дня нанесли два удара ракетами ATACMS по Курской области. 10 ракет были сбиты, три достигли цели. Несколько военнослужащих ВС РФ получили ранения. Повреждения получили радиолокационная станция и объекты инфраструктуры аэродрома. Минобороны тогда заявило о подготовке ответа на атаку.

21 ноября Россия в ответ на удары по своей территории западными дальнобойными ракетами провела испытание новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний, в том числе и в зоне боевых действий.