Донецк, 25 ноября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно отразила попытку атаки беспилотника украинской армии на региональный запас зерновых культур в Макеевке. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Telegram/Штаб Обороны ДНР

«В Центрально-Городском районе Макеевки пресечена попытка киевского режима подорвать региональный запас зерновых культур, перехвачен украинский ударный беспилотник самолётного типа», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что из-за невозможности применить на пересечённой местности мобильный робототехнический комплекс взрывотехники ФСБ в специальных защитных костюмах осуществили отключение органов управления украинского дрона, после чего уничтожили взрывоопасные предметы на месте.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко рассказала, что система «Купол Донбасса» отразила за неделю 141 атаку беспилотников противника над Донецком, Макеевкой и Старобешевской ТЭС. По её словам, взрывотехники регионального УФСБ применяли специальные технические средства для отключения органов управления дронов, уничтожая взрывоопасные аппараты на специализированном полигоне.

До этого, 7 ноября, стало известно о перехвате системой «Купол Донбасса» американского беспилотника над Старобешевской ТЭС. В управлении ФСБ по ДНР уточнили, что жертв и ущерба объектам инфраструктуры удалось избежать.