Брюссель, 1 декабря, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Власти Грузии столкнутся с негативными последствиями, если продолжат противодействовать протестующим в Тбилиси, которые устраивают беспорядки. Об этом 1 декабря заявили в совместном коммюнике новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Global Look Press/Nicholas Muller/Keystone Press Agency

Еврокомиссары назвали «мирными» протесты, в ходе которых активисты бросают камни и петарды в полицейских, а также слепят их лазерами. Лидеры ЕС выступили против ответных действий со стороны правоохранителей.

«ЕС решительно осуждает насилие в отношении мирных протестующих, которые твёрдо отстаивают своё европейское и демократическое будущее. Эти действия грузинского правительства имеют прямые последствия для наших отношений», — говорится в обращении.

Каллас и Кос добавили, что в очередной раз отмечают отход Грузии от демократии. Политика Тбилиси уже привела к тому, что Брюссель приостановил процесс вступления страны в ЕС и выделение ей финансовой помощи, отметили они.

«Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности», — добавили еврокомиссары.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Тбилиси обострились после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что правительство приостанавливает переговоры о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. Также решено отказаться от всех европейских бюджетных грантов.

Протестующие перекрывают улицы, строят баррикады, ломая скамейки и другое имущество. В ночь на 1 декабря активисты пытались захватить парламент. Полиция разгоняет погромщиков, применяя водомёты.

Родившаяся во Франции президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала прозападную оппозицию, а также заявила, что не будет складывать полномочия, которые истекают у неё в декабре. Поводом для этого стало то, что она не считает парламент легитимным. Кобахидзе на это заявил, что Зурабишвили придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя события в Грузии, указал на то, что происходит попытка цветной революции по украинскому образцу. При этом действия Зурабишвили только подогревают ситуацию. Республику толкают в «тёмную бездну», отметил российский политик.