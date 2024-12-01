Тбилиси, 1 декабря, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Митинг грузинской оппозиции, собравшейся возле здания парламента на улице Руставели в Тбилиси, разгоняют силовики. Об этом 1 декабря сообщает «РИА Новости».

DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

Для разгона протестующих полиция и спецназ активно используют водомёты и, вероятно, слезоточивый газ. Отмечается, что толпа занимала проспект Руставели практически всю ночь и только под утро силовикам удалось вытеснить демонстрантов с части проспекта. Толпа растянулась на несколько сотен метров, некоторые митингующие запускают фейерверки и петарды, целясь в полицейских.

Часть протестующих успела за ночь выстроить баррикады, а некоторые митингующие ночью распивали алкоголь и занимались вандализмом, разрисовывая стены граффити.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участников митинга оппозиции начали задерживать силовики возле здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Против протестующих силовики применили спецсредства, в том числе большое количество слезоточивого газа и водомёт, а затем начались задержания. Митингующие разбежались, ситуация остаётся напряжённой на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, сбоку от здания парламента.

Участники антиправительственного митинга забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками, одна из петард через окно попала внутрь, в помещениях возникло возгорание. Демонстранты встретили бурным одобрением начавшийся пожар в здании парламента, однако огонь быстро погас.

В Грузии в последние двое суток проходят массовые акции протеста. В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС.