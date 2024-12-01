Тбилиси, 1 декабря, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря придётся покинуть президентский дворец, несмотря на то, что она заявила об отказе сложить свои полномочия. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Irakli Gedenidze/AP/TASS Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«Я понимаю её эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придётся выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — сказал Кобахидзе на брифинге.

Он напомнил, что 29 декабря состоится инаугурация нового главы государства.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, её мандат продолжится, пока не будет легитимно избранного парламента.

28 ноября Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в Грузии и присоединилась к акциям протеста прозападной оппозиции, которая начала стычки с полицией.

26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболистМихаил Кавелашвили.

Протесты в Тбилиси активизировались после того, как Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Сторонники евроинтеграции, вышедшие на улицу, действуют агрессивно. Они бросают в полицию камни, большие петарды, слепят глаза правоохранителей лазерами. За два первых дня протестов пострадали 42 сотрудника полиции.

Кобахидзе 30 ноября заявил, что власти Грузии не допустят в стране сценария украинского «майдана».