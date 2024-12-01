Тбилиси, 1 декабря, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Участники несанкционированных протестных акций в Тбилиси, вытесненные спецназом с проспекта Руставели, перешли на проспект Чавчавадзе к зданию Тбилисского государственного университета и перекрыли там движение транспорта.

Александр Патрин/ТАСС

По информации ТАСС, сотрудники правоохранительных органов выгнали манифестантов с проспекта Руставели примерно в 07:00 (06:00 мск), вытеснив их за пределы проспекта, где находится здание парламента Грузии.

Однако протестующие не разошлись по домам, а продолжили движение по проспекту Меликишвили, остановившись на перекрёстке возле здания государственного университета. При этом силовики их не преследовали, и сейчас участники протестов располагаются на проезжей части.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря грузинские силовики начали разгон несанкционированного митинга у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, используя водомёты и, вероятно, слезоточивый газ. При этом манифестанты запускали в сотрудников правоохранительных органов фейерверки и петарды. За ночь они успели выстроить баррикады, а некоторые митингующие ночью распивали алкоголь и занимались вандализмом, разрисовывая стены граффити.

Ранее в этот же день стало известно, что силовики начали задерживать участников протестной акции около здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Правоохранители применили для этого спецсредства, включая большое количество слезоточивого газа и водомёты.

В свою очередь, протестующие забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками, одна из петард через окно попала внутрь, в помещениях возникло возгорание. Манифестанты встретили вспыхнувший пожар бурным одобрением, однако он быстро потух.

В последние два дня в Грузии начались несанкционированные протесты, а в ночь на 30 ноября манифестанты попытались захватить здание парламента республики. Причиной их недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в Евросоюз.