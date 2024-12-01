Екатеринбург, 1 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге. Об этом 1 декабря заявили в пресс-службе МЧС.

Донат Сорокин/ТАСС

«Тушение пожара затрудняется тем, что на объекте полностью отсутствует водоснабжение. Пришлось протягивать магистральные линии на расстояние более 400 м», — заявил начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

По его словам, к тушению уже привлекли пожарный поезд. Задействованы три магистральные линии, подано 12 пожарных стволов. Организованы три участка действий. Один из них непосредственно для тушения цеха, два — для защиты соседних строений.

Сил и средств для тушения достаточно. После осмотра пострадавший работник цеха от госпитализации отказался, добавил Теряев.

Позднее стало известно, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

Как сообщало ИА Регнум, пожар произошёл в цеху в Екатеринбурге. Огонь распространился на площади в 1,5 тыс. кв. м. Кровля здания обрушилась на площади в 400 кв. м. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.