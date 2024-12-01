Екатеринбург, 1 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В результате пожара в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге пострадал один человек. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.

Соцсети

«С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал», — сообщили в ведомстве.

К месту ЧП направлены специалисты лаборатории МЧС России для замеров предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932765" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек

На месте работают 95 специалистов ведомства, в тушении пожара задействовано 35 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на улице Испытателей в Екатеринбурге вспыхнул 1 декабря в цехе по производству полистирола. На опубликованных в Сети снимках видно, что над промзоной поднимаются клубы густого чёрного дыма.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. В результате пожара на площади 400 кв. м обрушилась кровля.