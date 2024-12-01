Екатеринбург, 1 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре, который произошёл 1 декабря в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Донат Сорокин/ТАСС

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Екатеринбурге», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев сообщил, что на тушение пожара прибыло подразделение «по повышенному номеру». Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Борьба с ним была затруднена из-за того, что на предприятии нет водоснабжения.

«Пришлось протягивать магистральные линии на расстояние более 400 м. <…> Мы привлекли пожарный поезд, задействовали три магистральных линии, подано 12 пожарных стволов», — рассказал Теряев подробности.

Как передавало ИА Регнум, при пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал один человек. На предприятии было 70 работников, они сами покинули место происшествия. В тушении пожара участвовали 95 спасателей и 35 единиц техники.

При пожаре обрушилась кровля цеха. Специалисты замерили уровень вредных веществ в воздухе, превышений допустимых показателей не выявлено.