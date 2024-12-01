Екатеринбург, 1 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в горящем цеху по производству полистирола произошло обрушение кровли на площади в 400 кв. м. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«Превышения вредных веществ в воздухе нет. К месту следует пожарный поезд», — указано в Telegram-канале ведомства.

С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Есть один пострадавший. В тушении принимают участие 95 специалистов и 35 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, пожар произошёл в цеху в Екатеринбурге. Огонь распространился на площади в 1,5 тыс. кв. м.

28 ноября в мебельном цехе в подмосковном Климовске произошло возгорание. Для тушения огня на место отправили пожарный поезд. Вечером открытое горение было ликвидировано.