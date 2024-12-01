Екатеринбург, 1 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В цеху по производству полистирола в Екатеринбурге начался крупный пожар. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

кадр из видео

Инцидент произошёл на улице Испытателей.

«Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась с 1 тыс. кв. м до 1,5 кв. м», — указано в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932742" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры пожара в Екатеринбурге

Для тушения на место прибыли 62 специалиста и 22 единицы техники МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября пожар вспыхнул в производственном здании в Уфе на площади 2 тыс. кв. м. В тушении огня принимали участие 52 специалиста и 16 единиц техники.

В тот же день в мебельном цехе в подмосковном Климовске произошло возгорание. Для тушения огня на место отправили пожарный поезд. Вечером открытое горение было ликвидировано.