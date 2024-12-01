Пожар охватил цех по производству полистирола в Екатеринбурге
Цех по производству полистирола в Екатеринбурге горит на площади в 1,5 тыс. кв. м
Екатеринбург, 1 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В цеху по производству полистирола в Екатеринбурге начался крупный пожар. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошёл на улице Испытателей.
«Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась с 1 тыс. кв. м до 1,5 кв. м», — указано в Telegram-канале ведомства.
Для тушения на место прибыли 62 специалиста и 22 единицы техники МЧС России.
Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября пожар вспыхнул в производственном здании в Уфе на площади 2 тыс. кв. м. В тушении огня принимали участие 52 специалиста и 16 единиц техники.
В тот же день в мебельном цехе в подмосковном Климовске произошло возгорание. Для тушения огня на место отправили пожарный поезд. Вечером открытое горение было ликвидировано.